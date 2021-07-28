أحمد سليمان: شوقي غريب لم ينتبه لما حدث في كأس العالم 2018

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أحمد سليمان: شوقي غريب لم ينتبه لما حدث في كأس العالم 2018
الأربعاء 28/يوليو/2021 - 01:46 ص
حسام مجدي
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أكد أحمد سليمان عضو مجلس إدارة الزمالك السابق، أن شوقي غريب لم ينتبه لما حدث مع المنتخب الأول في كأس العالم 2018.
وقال أحمد سليمان في تصريحاته لبرنامج الماتش، أن شوقي غريب من أفضل المدربين في الكرة المصرية مع حسن شحاتة.
وتابع أن استدعاء الشناوي وحجازي والونش يوضح فكر شوقي غريب بشأن الأولمبياد.
وأضاف أن فوز المنتخب الأولمبي بأكثر من هدف يضمن للفراعنة التأهل لربع النهائي بنسبة كبيرة.
وأتم أن هناك مباريات خاضها منتخب مصر في ولاية حسن شحاتة ولم يكن يعلم هدفه مثل أمريكا في كأس القارات والجزائر في السودان.
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