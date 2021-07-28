أحمد سليمان: شوقي غريب لم ينتبه لما حدث في كأس العالم 2018





أكد أحمد سليمان عضو مجلس إدارة الزمالك السابق، أن شوقي غريب لم ينتبه لما حدث مع المنتخب الأول في كأس العالم 2018.





وقال أحمد سليمان في تصريحاته لبرنامج الماتش، أن شوقي غريب من أفضل المدربين في الكرة المصرية مع حسن شحاتة.





وتابع أن استدعاء الشناوي وحجازي والونش يوضح فكر شوقي غريب بشأن الأولمبياد.





وأضاف أن فوز المنتخب الأولمبي بأكثر من هدف يضمن للفراعنة التأهل لربع النهائي بنسبة كبيرة.





وأتم أن هناك مباريات خاضها منتخب مصر في ولاية حسن شحاتة ولم يكن يعلم هدفه مثل أمريكا في كأس القارات والجزائر في السودان.



