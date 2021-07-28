تحذير عاجل من طقس اليوم الأربعاء



- طقس شديد الحرارة رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري.

- طقس حار رطب على السواحل الشمالية.

- طقس شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

- ارتفاع نسبة الرطوبة يزيد درجة الحرارة المحسوسة عن المتوقعة بقيم تتراوح من (2:4) درجات.



حالة الطقس ليلًا:

- طقس معتدل الحرارة رطب على القاهرة الكبرى وباقي الأنحاء.



الظواهر الجوية:

- نشاط رياح على مناطق من القاهرة والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة مما يقلل من الإحساس بارتفاع نسبة الرطوبة ليلًا.



- طقس معتدل الحرارة رطب على القاهرة الكبرى وباقي الأنحاء.الظواهر الجوية: - طقس شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.- ارتفاع نسبة الرطوبة يزيد درجة الحرارة المحسوسة عن المتوقعة بقيم تتراوح من (2:4) درجات.حالة الطقس ليلًا: - طقس حار رطب على السواحل الشمالية. - طقس شديد الحرارة رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري.

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، خلال بيان نشرته، من ارتفاع في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء اليوم الأربعاء الموافق 28 يوليو 2021.وجاءت توقعات حالة الطقس كالآتي:حالة الطقس نهارًا: