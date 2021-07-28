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تصريح عاجل من الصحة العالمية بشأن أوضاع كورونا في مصر (فيديو)

الأربعاء 28/يوليو/2021 - 08:13 ص
أمنية فوزي
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شددت ممثلة منظمة الصحة العالمية في مصر نعيمة القصير، على ضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

وأشادت "القصير"، خلال تصريحاتها لـ فضائية "تين"، بالإجراءات التي تتخذها مصر لمواجهة فيروس كورونا، موضحة "جائحة كورونا مستمرة، والوباء موجود، وسلوكيات الإنسان والبشر مهمة".

وأكدت ممثلة منظمة الصحة العالمية، أن مصر كانت في مقدمة الدول التي نفذت الإجراءات الاحترازية والوقائية منذ بداية الجائحة، لافتة إلى أن التدخين من إحدى السلوكيات غير الصحية.

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