ابنة أحمد زاهر تخطف الأنظار فى أحدث ظهور لها

شاركت الفنان ليلى احمد زاهر متابعيها وجمهورها، بصورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.



ونشرت صورة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات، ظهرت فيها مرتدية النظارة، وتفاعل معها عدد كبير من متابعيها وجاءت التعليقات كالاتى : مشاء الله - قمر - ربنا يحميكى".



يذكر أن آخر أعمال ليلى أحمد زاهر هو مسلسل «في بيتنا روبوت» الذي تم عرضه مؤخرًا ولاقى قبولًا من الجمهور وتصدر محركات البحث لفترة طويلة خلال فترة عرضه، وشاركها في البطولة هشام جمال وشيماء سيف وعمرو وهبة ودلال عبدالعزيز، والعمل من إنتاج مشترك بين شركتي سينرجي ورزنامة، تأليف أحمد المحمدي وأحمد محيي، وإخراج وليد الحلفاوي.