مجدي عبد الغني: موسيماني "مامته داعية له"





أكد مجدي عبد الغني، نجم النادي الأهلي السابق، أنه ليس متحامل على بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأحمر.





وقال مجدي خلال مداخلة تليفونية ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "لم أغير رأيي في موسيماني هو موفق ومامته داعية له".





وأكمل: "لست متحامل على موسيماني وتقييمي لمستواه واختياره فني ومعه لاعبين يصنعون الفارق".





وعن المنافسة بين القطبين: "الدوري عارف مكانه وسيذهب إلى الجزيرة بنهاية الموسم".



