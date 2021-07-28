موعد مباراة ألمانيا وساحل العاج في أولمبياد طوكيو

يلتقي اليوم الأربعاء المنتخب الألماني نظيره منتخب ساحل العاج ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة لدور المجموعات من مسابقة أولمبياد طوكيو.





ومن المقرر ان تقام المباراة بين الفريقين يوم الأربعاء فى تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة على استاد نيسان.





وتذاع المباراة بين الفريقين على قناة بي ان سبورت ٢ المالكة لحقوق بث مسابقة أولمبياد طوكيو فى الشرق الأوسط وشمال افريقيا.





ويحتل المنتخب الألماني المركز الثالث بالمجموعة برصيد ثلاث نقاط بعد الفوز على السعودية والهزيمة امام منتخب البرازيل.