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ميدو: المنتخب الأولمبي يعاني من أزمة هجومية والجبهة اليمنى "ميتة"

الأربعاء 28/يوليو/2021 - 02:08 ص
منتخب مصر
منتخب مصر
أمل الحلفاوي
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أكد الإعلامي أحمد حسام ميدو، أن المنتخب المصري الأولمبي، لديه أزمة كبيرة على مستوى الهجوم، كما أن الجبهة اليمنى لا تعملون بالشكل المطلوب، سواء في الهجوم أو الدفاع.

وقال ميدو في تصريحاتتليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، "مباراة أستراليا تعد نقطة تحول للمنتخب الأوليمبي في طوكيو، إما الوصول لأبعد نقطة في البطولة، أو خروج مبكر محبط".

وتابع، "منتخب مصر الأوليمبي قدم مباراة جيدة أمام إسبانيا في الجانب الدفاعي، لكنه عانى من أزمة كبيرة في التحول الهجومي، وظهرنا كمنتخب هواة عندما كانت الكرة بين اقدامنا في مباراة الأرجنتين الماضية، على الرغم من أنه أسوأ منتخب مثل الأرجنتين".

واشار إلى أنه يجب أن يلعب المنتخب المصري الأوليمبي، بشكل هجومي بكل شجاعة، حتى ينال احترام الجميع، حتى في حال وداع البطولة، موضحاً أنه يثق فيهم جميعًا.

وذكر، "الجبهة اليمنى في منتخب مصر الأوليمبي ميتة دفاعيًا وهجوميًا، وأنصح بالاعتماد على عمار حمدي بدلاً من العراقي في لقاء أستراليا".

جدير بالذكر أن المنتخب المصري الأولمبي، سوف يواجه نظيره منتخب أستراليا، في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات في أولمبياد طوكيو، عند الساعة الواحدة ظهر اليوم الأربعاء، بتوقيت القاهرة.

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