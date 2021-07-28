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عاجل.. القبض على طبيب جراح أجرى عملية خاطئة لإعلامية شهيرة
الأربعاء 28/يوليو/2021 - 02:40 ص
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ألقت أجهزة الأمن بمحافظة القاهرة، ولجنة من وزارة الصحة، القبض على جراح شهير يدعى "محمد.أ"، بعد اتهامه بإجراء عمليات جراحية خاطئة خلال الفترة الماضية.
كما وجهت جهات التحقيق إلى المتهم تهمة عدم وجود تراخيص لمزاولة عمليات جراحية.
يذكر أن إعلامية شهيرة تعرضت في الفترة الأخيرة لمضاعفات طبية خطيرة، بعد خضوعها لعملية جراحية على يد الطبيب الشهير، اضطرت على إثرها للخضوع إلى عمليات جراحية أخرى، وغيابها عن الساحة الإعلامية منذ خضوعها للعملية.
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