عاجل.. القبض على طبيب جراح أجرى عملية خاطئة لإعلامية شهيرة

ألقت أجهزة الأمن بمحافظة القاهرة، ولجنة من وزارة الصحة، القبض على جراح شهير يدعى "محمد.أ"، بعد اتهامه بإجراء عمليات جراحية خاطئة خلال الفترة الماضية.





كما وجهت جهات التحقيق إلى المتهم تهمة عدم وجود تراخيص لمزاولة عمليات جراحية.



