فاركو يطلب التعاقد مع متوسط ميدان الأهلي

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فاركو يطلب التعاقد مع متوسط ميدان الأهلي
الأربعاء 28/يوليو/2021 - 02:40 ص
أمل الحلفاوي
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كشف أحمد حسام ميدو، نجم نادي الزمالك السابق، أن نادي فاركو طلب الحصول على خدمات متوسط ميدان الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
وأوضح ميدو خلال تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، أن فاركو تقدم بعرض رسمي إلى النادي الأهلي، من أجل استعارة كريم نيدفيد.
وتابع، "في رأيي إذا كان العرض مناسب لجميع الأطراف، فأنصح اللاعب بقبوله لأنه يحتاج للعب في تلك الفترة".
جدير بالذكر أن كريم نيدفيد، يغيب عن صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، منذ عام 2019، وذلك بسبب الإصابة.
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