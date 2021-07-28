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فاركو يطلب التعاقد مع متوسط ميدان الأهلي

الأربعاء 28/يوليو/2021 - 02:40 ص
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
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كشف أحمد حسام ميدو، نجم نادي الزمالك السابق، أن نادي فاركو طلب الحصول على خدمات متوسط ميدان الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأوضح ميدو خلال تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، أن فاركو تقدم بعرض رسمي إلى النادي الأهلي، من أجل استعارة كريم نيدفيد. 

وتابع، "في رأيي إذا كان العرض مناسب لجميع الأطراف، فأنصح اللاعب بقبوله لأنه يحتاج للعب في تلك الفترة".

جدير بالذكر أن كريم نيدفيد، يغيب عن صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، منذ عام 2019، وذلك بسبب الإصابة.

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