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كومان يرفض صفقتين سوبر في برشلونة

الأربعاء 28/يوليو/2021 - 02:41 ص
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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حسم المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة، رونالد كومان، موقفه من التعاقد مع مدافع منتخب الأرجنتين ونادي أتالانتا، كريستيان روميرو، في الميركاتو الصيفي الحالي.

وكان أحد وكلاء اللاعب رشح روميرو للانضمام إلى نادي برشلونة، ولكن تحفظ الهولندي كومان على التعاقد مع اللاعب حيث يراه غير مناسب للفريق الكتاليوني.

كما ذكرت إذاعة "راك 1" الإسبانية أن رونالد كومان يرفض أيضًا ريناتو سانشيز لاعب وسط نادي ليل المرشح للانتقال للنادي الكتالوني بداية من الموسم المقبل.

ويأتي رفض المدرب الهولندي لضم روميرو بسبب وجود العديد من المدافعين في برشلونة ويريد التخلص من بعضهم مثل صامويل أومتيتي وكليموه لينجليه.

الجدير بالذكر أن برشلونة يضم بين صفوفه في مركز المدافع، جيرارد بيكيه، رونالد أروخو، كليموه لينجليه، صامويل أومتيتي، إريك جارسيا وأوسكار مينجيزا.

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