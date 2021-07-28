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كرة اليد.. موعد مباراة مصر واليابان في أولمبياد طوكيو

الأربعاء 28/يوليو/2021 - 02:44 ص
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
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يلاقي المنتخب المصري الأولمبي لكرة اليد، نظيره اليابان، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات في أولمبياد طوكيو.

وتقام المباراة التي تجمع بين منتخبي مصر واليابان، صباح اليوم الأربعاء، عند الساعة السابعة والربع مساءً بتوقيت القاهرة، والثامنة والربع بتوقيت مكة المكرمة، والتاسعة والربع بتوقيت أبوظبي.

ويحتل المنتخب المصري المركز الثالث في جدول ترتيب المجموعة برصيد نقطتين، حيث خسر أمام الدنمارك بنتيجة 27-32، وفاز أمام البرتغال 37-31.

في المقابل يتواجد المنتخب الياباني في المركز السادس بدون نقاط، بعد أن خسر أمام السويد والدنمارك.

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