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تعرف على موعد مباراة ريال مدريد ضد برشلونة في كأس السوبر الإسباني

الأربعاء 28/يوليو/2021 - 03:00 ص
بوابة الفجر
محمد سامي
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ينتظر عشاق كرة القدم العالمية مباراة الكلاسيكو، بين برشلونة وريال مدريد، في كأس السوبر الإسباني، موسم 2021-2022.

وقرر الإتحاد الإسباني إقامة مباريات نصف النهائي والمباراة النهائية لكأس السوبر، في السعودية مطلع العام المقبل في يناير 2022.

واسفرت قرعة كأس السوبر الإسباني، عن مواجهة قوية تجمع بين برشلونة أمام ريال مدريد، في نصف نهائي البطولة، أحد يومي 12 أو 13 يناير 2022.

على ان تقام مباراة النهائي يوم 16 من نفس الشهر، ويلتقي الفائز مع الفائز من مباراة أتلتيكو مدريد أمام أتلتيك بلباو، في المباراة النهائية.

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كره القدم ريال مدريد برشلونة

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