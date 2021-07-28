عامر حسين: أدرس الترشح لانتخابات اتحاد الكرة ولهذا السبب لم أعد إلى منصبي

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عامر حسين: أدرس الترشح لانتخابات اتحاد الكرة ولهذا السبب لم أعد إلى منصبي
الأربعاء 28/يوليو/2021 - 03:01 ص
أمل الحلفاوي
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أوضح عامر حسين، رئيس لجنة المسابقات في الاتحاد المصري لكرة القدم السابق، أنه ينوي الترشح في الانتخابات المقبلة للاتحاد المصري، ولكن بشرط.
وكشف عامر حسين في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، "من الممكن أن أتقدم بالترشح لانتخابات اتحاد الكرة المقبلة، ولكن في حال تواجد مجموعة مميزة تساعدني على العمل".
وتابع، "أزمة مواعيد الدوري الممتاز بدأت منذ عام 2019، وتم رفض دوري المجموعتين من جميع الأندية وكذلك الشركات الراعية".
وأكد أنه لم يتحدث معه أحد من أجل العودة إلى منصب رئيس لجنة المسابقات، وذلك بسبب رفضه تعديل مواعيد المباريات من أجل إرضاء الأندية.
وأشار، "حسام الزناتي تقدم باستقالته من اتحاد الكرة بسبب صعوبة منصب رئيس لجنة المسابقات".
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