Advertisements

عامر حسين: أدرس الترشح لانتخابات اتحاد الكرة ولهذا السبب لم أعد إلى منصبي

الأربعاء 28/يوليو/2021 - 03:01 ص
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
Advertisements

أوضح عامر حسين، رئيس لجنة المسابقات في الاتحاد المصري لكرة القدم السابق، أنه ينوي الترشح في الانتخابات المقبلة للاتحاد المصري، ولكن بشرط.

وكشف عامر حسين في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، "من الممكن أن أتقدم بالترشح لانتخابات اتحاد الكرة المقبلة، ولكن في حال تواجد مجموعة مميزة تساعدني على العمل".

وتابع، "أزمة مواعيد الدوري الممتاز بدأت منذ عام 2019، وتم رفض دوري المجموعتين من جميع الأندية وكذلك الشركات الراعية".

وأكد أنه لم يتحدث معه أحد من أجل العودة إلى منصب رئيس لجنة المسابقات، وذلك بسبب رفضه تعديل مواعيد المباريات من أجل إرضاء الأندية.

وأشار، "حسام الزناتي تقدم باستقالته من اتحاد الكرة بسبب صعوبة منصب رئيس لجنة المسابقات".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

كره القدم عامر حسين اتحاد الكرة

أخبار تهمك

عاجل - موسيماني يحسم مصير نجم الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. موسيماني يتراجع عن رحيل نجم الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

مفاجأة مدوية.. نجم جديد يطلب الرحيل عن ريال مدريد

منذ حوالي 3 ساعات

فاركو يطلب التعاقد مع متوسط ميدان الأهلي

منذ ساعة الا ربع

عاجل من منظمة الصحة العالمية بشأن وضع كورونا في مصر (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. ليفربول يحسم مستقبل محمد صلاح

منذ حوالي 12 ساعة

زلازل تضرب شرم الشيخ ورأس غارب والسويس بقوة 3.5 ريختر

منذ حوالي 9 ساعات

كومان يرفض صفقتين سوبر في برشلونة

منذ ساعة الا ربع

وضعا السم في العصير.. الأم وعشيقها يقتلان أطفالها الثلاثة بفرشوط

منذ حوالي 7 ساعات

لميس الحديدي: تكشف حالة ياسمين عبد العزيز

منذ حوالي 5 ساعات

حبس فتاة التيك توك الشهيرة بـ"كائن الهوهوز": فيديوهات وإيحاءات جنسية

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. القبض على طبيب جراح أجرى عملية خاطئة لإعلامية شهيرة

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. انخفاض جديد في إصابات ووفيات كورونا اليومية (بيان رسمي)

منذ ساعتين

عاجل.. الأهلي يرد على أنباء انتقال نجم القلعة الحمراء للزمالك

منذ حوالي 11 ساعة

"3 ناجين من الرعب والموت".. "الفجر" تحاور أسرة ضحية عقار الوراق وشهود العيان يفجرون مفاجآت (فيديو وصور)

منذ حوالي 8 ساعات

مفاجأة كبرى.. برشلونة يستهدف نجمي بايرن ميونيخ

منذ حوالي 3 ساعات

موضوعات متعلقة

التمياط والفواز يتنافسا على رئاسة الاتحاد السعودي

عامر حسين يدرس الترشح لانتخابات اتحاد الكرة القادمة

محمود طاهر يكشف حقيقة ترشحه لانتخابات الجبلاية

شوبير ينتقد إعلان المرشحين لانتخابات اتحاد الكرة في الوقت الحالي

عامر حسين: لدي نية الترشح في انتخابات اتحاد الكرة المقبلة

عامر حسين يعلن ترشحه لانتخابات اتحاد الكرة المقبلة ضمن قائمة أبو ريدة

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:39 م

وضعا السم في العصير.. الأم وعشيقها يقتلان أطفالها الثلاثة بفرشوط

لميس الحديدي: تكشف حالة ياسمين عبد العزيز

09:57 م

عاجل - موسيماني يحسم مصير نجم الأهلي

11:01 م

مفاجأة مدوية.. نجم جديد يطلب الرحيل عن ريال مدريد

12:23 ص

حبس فتاة التيك توك الشهيرة بـ"كائن الهوهوز": فيديوهات وإيحاءات جنسية

09:15 م

مقالات وكتاب

video.html
video.html

رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية والوفد المرافق يهنئون وزير الأوقاف بعيد الأضحى

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان