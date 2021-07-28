عامر حسين: أدرس الترشح لانتخابات اتحاد الكرة ولهذا السبب لم أعد إلى منصبي





أوضح عامر حسين، رئيس لجنة المسابقات في الاتحاد المصري لكرة القدم السابق، أنه ينوي الترشح في الانتخابات المقبلة للاتحاد المصري، ولكن بشرط.





وكشف عامر حسين في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، "من الممكن أن أتقدم بالترشح لانتخابات اتحاد الكرة المقبلة، ولكن في حال تواجد مجموعة مميزة تساعدني على العمل".





وتابع، "أزمة مواعيد الدوري الممتاز بدأت منذ عام 2019، وتم رفض دوري المجموعتين من جميع الأندية وكذلك الشركات الراعية".





وأكد أنه لم يتحدث معه أحد من أجل العودة إلى منصب رئيس لجنة المسابقات، وذلك بسبب رفضه تعديل مواعيد المباريات من أجل إرضاء الأندية.





وأشار، "حسام الزناتي تقدم باستقالته من اتحاد الكرة بسبب صعوبة منصب رئيس لجنة المسابقات".