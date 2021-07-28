كانا يقتسمان الأرباح.. حبس فتاة "كائن الهوهوز" وصديقها في الإسكندرية

أمرت نيابة غرب الإسكندرية الكلية، برئاسة المستشار عمر سليم، رئيس النيابة، حبس فتاة التيك توك المعروفة بـ"كائن الهوهوز" وصديقها 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد اتهامهما بالتحريض على الفسق والإخلال بالآداب الاجتماعية وسوء استخدام وسائل الاتصال والإنترنت وبث فيديوهات خادشة للحياء بهدف التربح، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، كما قررت النيابة التحفظ على هواتف المتهمين، وإرسالها إلى الأدلة الجنائية، وكذا التحفظ على "فيزا" البنك الخاصة بالمتهمة الأولى لفحصها.





تلقى اللواء محمود أبوعمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا يفيد بتمكن الأجهزة الأمنية بالاسكندرية من القبض على فتاة التيك توك المعروفة بـ"كائن الهوهوز"، وصديقها أثناء اختبائهما، على خلفية البلاغات المقدمة ضدهما بنشر فيديوهات خادشة للحياء.





وبعرض المتهمين على النيابة العامة للتحقيق استمع رئيس النيابة إلى أقوال المتهمة الأولى، وتمت بمواجهتها بمقاطع الفيديو المرفقة بالمحضر والتى لم تنكرها واعترفت بقيامها بتصوير المقاطع بواسطة صديقها وبثها على حسابها الشخصى المعنون بـ"كائن الهوهوز" على موقع "تيك توك" بهدف التربح.





ونفت المتهمة في التحقيقات التهم المنسوبة إليها من التحريض على الفسق أو الإخلال بقيم المجتمع، كما استمعت النيابة إلى أقوال صديقها الذي يصغرها بـ10 سنوات والذي قرر في التحقيقات أنه كان يصور المتهمة الأولى بهدف بث مقاطع الفيديو واقتسام الأرباح فيما بينهما.





واستمع رئيس النيابة إلى ضابط مباحث الآداب والذي أدلى بشهادته حول المحضر المحرر بمعرفته، وقدم إلى النيابة العامة حرز القضية الذي يحتوي على مقاطع الفيديو المسجلة بمعرفة المتهمين، فضلا عن هاتفين محمولين يخصان المتهمة الأولى وهاتف يخص المتهم الثانى.





وكان المحامي أشرف فرحات، تقدم ببلاغ إلى النائب العام المستشار حمادة الصاوي، ضد فتاة كائن الهوهوز وزوجها لنشرهم مقاطع فيديو منافية للآداب العامة.





وأضاف المحامي في بلاغه الذي حمل رقم 85101 عرائض المكتب الفني للنائب، أن الفتاة وصديقها قاما بتصوير فيديوهات في أوضاع مخلة وبها ألفاظ وإيحاءات جنسية.





وأكد البلاغ العام أنهما لم يكتفيا بذلك بل حللا ما حرمه المولى - عز وجل - في فيديوهاتهما ونالا من أهل الصعيد في إهانة واضحة لهم.



