وكيل لاعبين: معروف يوسف حصل على حُكم ضد الزمالك بـ8 مليون جنيه





أكد أسامة فرحات وكيل النيچيري معروف يوسف لاعب البنك الأهلي الحالي ، والسابق للزمالك ، أن اللاعب حصل على حُكم ضد القلعة البيضاء بالحصول على ثمانية ملايين جنيهاً ، بمثابة بقية مستحقاته المتأخرة لدى الفريق الأبيض .





وأضاف فرحات في تصريحات لبرنامج ''البريمو": "الحُكم الصادر في البداية كان مُقدراً بخمسة عشر مليون جنيه، ولكن تم تقليص الغرامة المالية إلى ثمانية ملايين جنيهاً، ومن حق مجلس إدارة نادي الزمالك الاستئناف ضد تلك العقوبة".





وتابع فرحات: "تحدثنا مع طارق حشيش المستشار المالي السابق لنادي الزمالك حول سداد مستحقات معروف يوسف، ولم نجد إلتزاماً واضحاً من مسئولي القلعة البيضاء، لذلك حصلنا على حُكم بالحصول على ثمانية ملايين جنيهاً".



