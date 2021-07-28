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مواعيد مباريات الجولة الأخيرة في منافسات كرة القدم بأولمبياد طوكيو

الأربعاء 28/يوليو/2021 - 03:10 ص
منتخب مصر
منتخب مصر
محمد نادر
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تنطلق فعاليات الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات كرة القدم للرجال في دورة الألعاب الأولمبية 2020، والتي تقام في العاصمة اليابانية طوكيو، الاربعاء الموافق 28 من يوليو الجاري.

ويشارك المنتخب المصري الأولمبي في أولمبياد طوكيو، حيث يقع في المجموعة الثالثة والتي تضم منتخبات إسبانيا والأرجنتين وأستراليا.

ويتذيل المنتخب الوطني ترتيب المجموعة برصيد نقطة واحدة، بعد أن خاض مباراتين تعادل في واحدة أمام المنتخب الإسباني وتلقى الهزيمة في الأخرى أمام المنتخب الأرجنتيني.

وفي هذا السياق نستعرض لكم مواعيد مباريات الجولة الأخيرة من منافسات كرة القدم.

-السعودية x البرازيل - على ستاد "سايتاما" - في العاشرة صباحا – على قناة "beIN Sports 2 Extra"

-ألمانيا x كوت ديفوار - على ملعب "مياجي" - في العاشرة صباحا - على قناة "beIN Sports 5"

-كوريا الجنوبية x هندوراس - على ستاد "نيسان ستاديوم" - في العاشرة والنصف صباحا - على قناة "beIN Sports 4"

-رومانيا x نيوزيلاندا - على ستاد "سابورو دوم" - في تمام العاشرة والنصف صباحا - على قناة "beIN Sports 2 Premium"

-أستراليا x مصر - على ملعب "مياجي" - في الواحدة ظهرا - على قناة "beIN Sports Extra 2"

-إسبانيا x الأرجنتين - على ستاد "سايتاما" - في الواحدة ظهرا - على قناة "beIN Sports 4"

-فرنسا x اليابان - على ستاد "نيسان ستاديوم" - في الواحدة والنصف ظهرا - على قناة "beIN Sports 2 English"

-جنوب إفريقيا x المكسيك - في الواحدة والنصف ظهرا - على قناة "beIN Sports 2 Premium"

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منتخب مصر كره القدم بأولمبياد طوكيو

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