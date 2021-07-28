موعد مباراة البرازيل والسعودية في أولمبياد طوكيو

يستعد منتخب السعودية الأولمبي لخوض مباراته الأخيرة في أولمبياد طوكيو 2021، اليوم الأربعاء الموافق 28 من الشهر الجاري، يواجه البرازيل في الجولة الثالثة من دور المجموعات.





وودع منتخب السعودية الأولمبي منافسات كرة القدم في أولمبياد طوكيو 2021، عقب الهزيمة من منتخبي ساحل العاج 1-2، وألمانيا 2-3، في الجولتين الأولى والثانية.





ويلتقي منتخب السعودية الأولمبي نظيره البرازيلي، الأربعاء، على ملعب سايتاما، في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات بأولمبياد طوكيو 2021.





ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة 11 صباحا بتوقيت مكة المكرمة، 12 ظهرا بتوقيت أبوظبي، العاشرة صباحا بتوقيت القاهرة.





وتذاع المباراة بين الفريقين عبر قنوات "بي إن سبورتس"، وتحديدا عبر قناة "beIN Sports HD Xtra 2".





ويحتل المنتخب البرازيلي صدارة المجموعة برصيد 4 نقاط، وبفارق الأهداف عن كوت ديفوار صاحبة المركز الثاني، وقد فاز في مباراته الأولى على الماكينات الألمانية وتعادل في الثانية مع وصيف المجموعة



