ميدو عن عودة حمدي فتحي للمران بعد زفافه:"لو مكانه كنت ضربت المدرب"





علق الإعلامي أحمد حسام ميدو، على عودة حمدي فتحي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى المران الجماعي للفريق، أمس الثلاثاء، بعد زفافه أول أمس الأحد.





وأوضح ميدو في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، "حمدي فتحي لاعب مهذب جدًا، أنا لو مدربي طلب مني النزول إلى التدريب ثاني يوم بعد زواجي كنت ضربته".





ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة أسوان، في إطار منافسات الدوري المصري الممتاز، يوم الخميس المقبل الموافق التاسع والعشرين من شهر يوليو الجاري.



