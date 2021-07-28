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السيطرة على حريق نشب في صوامع ميناء الإسكندرية (صور)

الأربعاء 28/يوليو/2021 - 04:31 ص
بوابة الفجر
محمد رجب
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اندلع حريق هائل، قبل ساعة من الآن، في صوامع ميناء الإسكندرية، بمنطقة الورديان غربي المحافظة، وذلك قبل أن تتمكن قوات الحماية المدنية من السيطرة عليه.

وورد للحماية المدنية بالإسكندرية بلاغ يفيد بوجود حريق نشب في الصوامع الخاصة بالميناء، وعلى الفور تحركت سيارات الإطفاء والإسعاف تحسبًا لوجود إصابات، وتمت السيطرة الكاملة على الحريق، دون إصابات.

تم تحرير محضر بالواقعة، وجار العرض على النيابة لمعرفة أسباب الحريق.
السيطرة على حريق نشب في صوامع ميناء الإسكندرية (صور)
السيطرة على حريق نشب في صوامع ميناء الإسكندرية (صور)
السيطرة على حريق نشب في صوامع ميناء الإسكندرية (صور)
السيطرة على حريق نشب في صوامع ميناء الإسكندرية (صور)
السيطرة على حريق نشب في صوامع ميناء الإسكندرية (صور)
السيطرة على حريق نشب في صوامع ميناء الإسكندرية (صور)
السيطرة على حريق نشب في صوامع ميناء الإسكندرية (صور)
السيطرة على حريق نشب في صوامع ميناء الإسكندرية (صور)

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