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ميدو: البعض حاول الوقيعة بيني وبين جمهور الزمالك بسبب سيد عبدالحفيظ
الأربعاء 28/يوليو/2021 - 04:21 ص
أمل الحلفاوي
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أكد الإعلامي أحمد حسام ميدو، أن البعض حاول الوقيعة بينه وبين جماهير نادي الزمالك، بعد تصريحاته عن سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، بالأمس.
وقال ميدو في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، "بعض القبيضة اقتطعوا أجزاء من حديثي عن سيد عبد الحفيظ، بالأمس، من أجل إحداث الوقيعة بيني وبين جمهور الزمالك".
وتابع، "أنصحهم بنسيان ذلك لأن اليوتيوب موجود وعليه التصريحات كاملة، كما أن التاريخ لا يمكن أن يمحيه أحد، والجميع يعلم أن ميدو عاش عمره كله في خدمة الزمالك".
وكان ميدو قد أكد بالأمس أن سيد عبدالحفيظ، نجح في استغلال فوز الأهلي على الإنتاج من أجل تصدير الضغوط للجميع، المنافسين واتحاد الكرة والحكام، مشيرًا إلى أن الأندية الكبيرة تعتمد على الحرب النفسية، مشيرًا إلى أن الزمالك لا يملك مدير كرة أو أي شخص يستطيع مجاراته في ذلك لأنه سيخرج خاسر، ونصح إدارة ولاعبي الزمالك بالصمت والرد داخل الملعب فقط.
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