ميدو: البعض حاول الوقيعة بيني وبين جمهور الزمالك بسبب سيد عبدالحفيظ









أكد الإعلامي أحمد حسام ميدو، أن البعض حاول الوقيعة بينه وبين جماهير نادي الزمالك، بعد تصريحاته عن سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، بالأمس.





وقال ميدو في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، "بعض القبيضة اقتطعوا أجزاء من حديثي عن سيد عبد الحفيظ، بالأمس، من أجل إحداث الوقيعة بيني وبين جمهور الزمالك".





وتابع، "أنصحهم بنسيان ذلك لأن اليوتيوب موجود وعليه التصريحات كاملة، كما أن التاريخ لا يمكن أن يمحيه أحد، والجميع يعلم أن ميدو عاش عمره كله في خدمة الزمالك".



