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ميدو: الكرة في مصر "تعبانة" و15% فقط من اللاعبين قادرين على الاحتراف الأوروبي
الأربعاء 28/يوليو/2021 - 04:25 ص
أمل الحلفاوي
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أكد الإعلامي أحمد حسام ميدو، أن هناك 15% فقط من لاعبي الدوري المصري، قادرين على الاحتراف الأوروبي.
وأوضح ميدو في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، "الكرة في مصر تعبانة، وعدد لا يتعدى الـ15% من اللاعبين في الدوري هم فقط القادرين على الاحتراف الأوروبي".
وتابع، "إذا كانت الظروف طبيعية فكان يجب أن يتم بيع الدوري المصري بمبلغ 2 مليار على الأقل".
وأشار إلى أن أكبر مشكلة تواجه الأندية، في الوقت الحالي، هي عدم قدرتها على تسويق لاعبيها للاحتراف الخارجي، وذلك بسبب عدم انتظام المسابقة المحلية.
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