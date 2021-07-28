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تشكيل ألمانيا المتوقع ضد ساحل العاج في أولمبياد طوكيو

الأربعاء 28/يوليو/2021 - 04:33 ص
بوابة الفجر
علي ماهر حلمي
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يلتقي اليوم الأربعاء المنتخب الألماني نظيره منتخب ساحل العاج ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة لدور المجموعات من مسابقة أولمبياد طوكيو.

ومن المقرر ان تقام المباراة بين الفريقين يوم الأربعاء فى تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة على استاد نيسان.

وتذاع المباراة بين الفريقين على قناة بي ان سبورت ٢ المالكة لحقوق بث مسابقة أولمبياد طوكيو فى الشرق الأوسط وشمال افريقيا.

وجاءت تشكيلة ألمانيا المتوقعة كالتالي: 

حراسة المرمى: مولر.

الدفاع: راوم، أودوكهاي، بيبيير.

الوسط: هنريكس، ارنولد، أميري، ماير، ستاش.

الهجوم: لوين.

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