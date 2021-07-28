أولمبياد طوكيو.. مصر تهزم اليابان بـ"سلاح السابر" وتتأهل لربع النهائي

تأهل منتخب مصر إلى الدور ربع النهائي من منافسات "سلاح السابر" فرق رجال بدورة الألعاب الأولمبية "طوكيو 2020".





وتفوق المنتخب المصري الذي يضم كلا من زياد السيسي، محمد عامر ومهاب سامر، في دور الـ16 على نظيره الياباني، بنتيجة إجمالية 45-32.



