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موسيماني يستقر على مهاجم الأهلي أمام أسوان

الأربعاء 28/يوليو/2021 - 05:07 ص
موسيماني
موسيماني
أشرف عبدالناصر
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استقر الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على الكونغولي والتر وبواليا لقيادة هجوم المارد الأحمر أمام أسوان في الدوري الممتاز.

وقرر موسيماني الدفع باللاعب الكونغولي في المباراة القادمة بعد أن أحرز هدف الفوز في المباراة السابقة وظهر بشكل جيد مما أجبر موسيماني يمنحه فرصة المشاركة أساسيا في المباراة المقبلة.

ويرغب موسيماني في ظهور بواليا بالشكل المطلوب قبل حسم رحيله نهائيا بعد أن أوصت لجنة التخطيط بالإستغناء عن خدماته نهاية الموسم.

وحقق الأهلي فوزا صعبا على الإنتاج الحربي بثلاثية مقابل هدفين في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب السلام ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

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