تعرف على مواعيد مباريات الجولة الأولى في الدوري الإنجليزي 2021 - 2022

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، عن موعد مباريات الدوري الإنجليزي للموسم الجديد 2021/2022.

ومن المقرر أن ينطلق الموسم الجديد، يوم 14 أغسطس المقبل، بلقاء آرسنال ضد الصاعد حديثاً للمسابقة فريق بينتفورد، بينما يواجه فريق توتنهام حامل لقب النسخة الماضية فريق مانشستر سيتي في اليوم ذاته، فيما يواجه ليفربول نظيره نوريتش سيتي، وتشيلسي أمام كريستال بالاس.





وفي هذا السياق نستعرض لكم مباريات الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي.





برينتفورد - أرسنال

بيرنلي - برايتون

تشيلسي - كريستال بالاس

إيفرتون - ساوثامبتون

ليستر سيتي - ولفرهامبتون

مانشستر يونايتد - ليدز يونايتد

نيوكاسل - وست هام

نورويتش سيتي - ليفربول

توتنام - مانشستر سيتي

واتفورد - أستون فيلا





جدير بالذكر مانشستر سيتي قد توج بلقب النسخة الماضيه، بعدما أنهى مشواره في المسابقه متصدراً للترتيب برصيد 86 نقطة وبفارق 12 نقطة عن أقرب ملاحقيه فريق مانشستر يونايتد.