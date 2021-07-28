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كارتيرون يحدد مهاجم الزمالك أمام غزل المحلة

الأربعاء 28/يوليو/2021 - 05:31 ص
كارتيرون
كارتيرون
محمد نادر
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استقر الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني لنادي الزمالك، على مهاجمه الأساسي الذي سيدفع به في لقاء الفريق القادم أمام غزل المحلة، في الدوري الممتاز.

ويستعد الفارس الأبيض لمواجهة غزل المحلة في تمام الساعة السابعة مساءً يوم الثلاثاء الموافق الثالث من أغسطس المقبل في إطار منافسات الجولة 28 من الدوري الممتاز.

ووفقاً لما أشارات إليه بعض المصادر، أن الرجل الأول في الفريق الأبيض استقر على الدفع بالتونسي سيف الدين الجزيري، كمهاجم أساسي أمام غزل المحلة القادمة.

واعتمد كارتيرون على اختياره، نظراً لاجادة اللاعب التحرك خارج الصندوق، فضلاً عن قدرته على تنفيذ ضربات الرأس.

ويستطيع الدولي التونسي اللعب على أطراف الملعب كذلك العمق، وهو ما يلجأ إليه الفرنسي كارتيرون في الكثير من المباريات لضرب دفاعات الخصم.

جدير بالذكر أن اللجنة المكلفة بإدارة القلعة البيضاء قد تمكنت من تفعيل بند شراء سيف الدين الجزيري في وقت سابق، حيث وقع المهاجم الدولي على عقود انتقاله للأبيض رسميا لمدة 3 مواسم قادمة.

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كارتيرون غزل المحلة الزمالك

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