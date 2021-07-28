Advertisements

مفاجأة مدوية.. هالاند يكشف حقيقة انتقاله إلى تشيلسي

الأربعاء 28/يوليو/2021 - 05:31 ص
هالاند
هالاند
غدير أحمد
Advertisements
علق النرويجي إيرلينج هالاند، مهاجم الفريق الكروي الأول بتادي بوروسيا دورتموند، على الأقاويل المنتشرة بشأن عزم تشيلسي على ضمه في الصفقة الأغلى في تاريخ الدوري الإنجليزي.

وأشارت العديد من التقارير الصحفية إلي أن النادي اللندني يرغب في التقدم بعرض تبلغ قيمته 175 مليون يورو نظير الحصول على توقيع صاحب الـ21 عامًا.

وأثناء تواجده بمعسكر دورتموند في سويسرا، تحدث هالاند لوسائل الإعلام بعد مران الفريق، وسُئل عن حقيقة مفاوضات تشيلسي معه، فأجاب "لم أكن أتحدث مع وكيلي لمدة شهر".

وعلى الجانب الآخر، أوضح أنه لديه آمل بأن يكون ذلك مجرد شائعات، لأن دفع 175 مليون يورو في شخص واحد أمر مبالغ فيه.

ومن المرجح أن يستمرار الدولي النرويجي داخل ملعب سيجنال إيدونا بارك لموسم آخر على الأقل، نظرًا لإصرار ناديه على عدم التخلي عنه هذا الصيف، لا سيما بعد بيع الإنجليزي جادون سانشو إلى مانشستر يونايتد.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

هالاند حقيقة مفاوضات تشيلسي بوروسيا دورتموند

أخبار تهمك

فاركو يطلب التعاقد مع متوسط ميدان الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. انخفاض جديد في إصابات ووفيات كورونا اليومية (بيان رسمي)

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. الأهلي يرد على أنباء انتقال نجم القلعة الحمراء للزمالك

منذ حوالي 15 ساعة

لميس الحديدي: تكشف حالة ياسمين عبد العزيز

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. القبض على طبيب جراح أجرى عملية خاطئة لإعلامية شهيرة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - موسيماني يحسم مصير نجم الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

الزمالك ينقض على صفقة الأهلي

منذ يوم

مفاجأة كبرى.. برشلونة يستهدف نجمي بايرن ميونيخ

منذ حوالي 7 ساعات

مفاجأة مدوية.. نجم جديد يطلب الرحيل عن ريال مدريد

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل من منظمة الصحة العالمية بشأن وضع كورونا في مصر (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعة

زلازل تضرب شرم الشيخ ورأس غارب والسويس بقوة 3.5 ريختر

منذ حوالي 12 ساعة

حبس فتاة التيك توك الشهيرة بـ"كائن الهوهوز": فيديوهات وإيحاءات جنسية

منذ حوالي 9 ساعات

"3 ناجين من الرعب والموت".. "الفجر" تحاور أسرة ضحية عقار الوراق وشهود العيان يفجرون مفاجآت (فيديو وصور)

منذ حوالي 12 ساعة

وضعا السم في العصير.. الأم وعشيقها يقتلان أطفالها الثلاثة بفرشوط

منذ حوالي 10 ساعات

كومان يرفض صفقتين سوبر في برشلونة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. ليفربول يحسم مستقبل محمد صلاح

منذ حوالي 16 ساعة

موضوعات متعلقة

والد هالاند يفجر مفاجأة ويفتح الباب أمام انتقاله لريال مدريد وبرشلونة

وكيل هالاند يفجر مفاجأة بشأن انتقاله إلى ريال مدريد

العمولات تهدد انتقال هالاند إلى ريال مدريد

مفاجأة مدوية.. مدرب المقاولون يكشف سر فشل انتقال محمد صلاح إلى الأهلي (فيديو)

رايولا يكشف حقيقة انضمام هالاند إلى برشلونة

تشيلسي يضرب ريال مدريد في الصفقة الكبرى

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:39 م

وضعا السم في العصير.. الأم وعشيقها يقتلان أطفالها الثلاثة بفرشوط

لميس الحديدي: تكشف حالة ياسمين عبد العزيز

09:57 م

عاجل.. القبض على طبيب جراح أجرى عملية خاطئة لإعلامية شهيرة

02:40 ص

عاجل - موسيماني يحسم مصير نجم الأهلي

11:01 م

حبس فتاة التيك توك الشهيرة بـ"كائن الهوهوز": فيديوهات وإيحاءات جنسية

09:15 م

مقالات وكتاب

video.html
video.html

رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية والوفد المرافق يهنئون وزير الأوقاف بعيد الأضحى

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان