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مفاجأة مدوية.. هالاند يكشف حقيقة انتقاله إلى تشيلسي
الأربعاء 28/يوليو/2021 - 05:31 ص
غدير أحمد
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علق النرويجي إيرلينج هالاند، مهاجم الفريق الكروي الأول بتادي بوروسيا دورتموند، على الأقاويل المنتشرة بشأن عزم تشيلسي على ضمه في الصفقة الأغلى في تاريخ الدوري الإنجليزي.
وأشارت العديد من التقارير الصحفية إلي أن النادي اللندني يرغب في التقدم بعرض تبلغ قيمته 175 مليون يورو نظير الحصول على توقيع صاحب الـ21 عامًا.
وأثناء تواجده بمعسكر دورتموند في سويسرا، تحدث هالاند لوسائل الإعلام بعد مران الفريق، وسُئل عن حقيقة مفاوضات تشيلسي معه، فأجاب "لم أكن أتحدث مع وكيلي لمدة شهر".
وعلى الجانب الآخر، أوضح أنه لديه آمل بأن يكون ذلك مجرد شائعات، لأن دفع 175 مليون يورو في شخص واحد أمر مبالغ فيه.
ومن المرجح أن يستمرار الدولي النرويجي داخل ملعب سيجنال إيدونا بارك لموسم آخر على الأقل، نظرًا لإصرار ناديه على عدم التخلي عنه هذا الصيف، لا سيما بعد بيع الإنجليزي جادون سانشو إلى مانشستر يونايتد.
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