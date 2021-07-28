مفاجأة مدوية.. هالاند يكشف حقيقة انتقاله إلى تشيلسي

علق النرويجي إيرلينج هالاند، مهاجم الفريق الكروي الأول بتادي بوروسيا دورتموند، على الأقاويل المنتشرة بشأن عزم تشيلسي على ضمه في الصفقة الأغلى في تاريخ الدوري الإنجليزي.





وأشارت العديد من التقارير الصحفية إلي أن النادي اللندني يرغب في التقدم بعرض تبلغ قيمته 175 مليون يورو نظير الحصول على توقيع صاحب الـ21 عامًا.





وأثناء تواجده بمعسكر دورتموند في سويسرا، تحدث هالاند لوسائل الإعلام بعد مران الفريق، وسُئل عن حقيقة مفاوضات تشيلسي معه، فأجاب "لم أكن أتحدث مع وكيلي لمدة شهر".





وعلى الجانب الآخر، أوضح أنه لديه آمل بأن يكون ذلك مجرد شائعات، لأن دفع 175 مليون يورو في شخص واحد أمر مبالغ فيه.





ومن المرجح أن يستمرار الدولي النرويجي داخل ملعب سيجنال إيدونا بارك لموسم آخر على الأقل، نظرًا لإصرار ناديه على عدم التخلي عنه هذا الصيف، لا سيما بعد بيع الإنجليزي جادون سانشو إلى مانشستر يونايتد.