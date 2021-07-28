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15 مليون جنيه تفصل الزمالك عن ضم صفقة الموسم

الأربعاء 28/يوليو/2021 - 06:01 ص
الزمالك
الزمالك
محمد نادر
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حدد مجلس إدارة نادي المصري البورسعيدي برئاسة سمير حلبيه، طلباته بشأن انتقال الظهير الأيمن للفريق كريم العراقي إلي صفوف نادي الزمالك خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

ووفقاً لما ذكرته بعض المصادر، أن مسؤولي المصري طلبوا من إدارة القلعة البيضاء مبلغ 15 مليون جنيه، إضافة إلى انتقال محمد عبد السلام لصفوف المصري بشكل نهائى، وإعارة بعض اللاعبين من قطاع الناشئين من أجل الحصول على خدمات العراقي.

من جانبه وافق مسؤولي القلعة البيضاء على متطلبات نادي المصري، في الحصول علي خدمات محمد عبدالسلام بشكل نهائي، وإعارة لاعبين من قطاع الناشئين، لكن كان الاعتراض على دفع 15 مليون جنية ما دفعة واحدة.

كما طلب مجلس إدارة نادي الزمالك من مسؤولي المصري، دفع المبلغ المتفق عليه على 4 دفعات، مما جعل اللاعب قريباً من تمثيل الفارس الأبيض خلال الموسم المقبل.

ويستعد الفارس الأبيض لمواجهة غزل المحلة في تمام الساعة السابعة مساءً يوم الثلاثاء الموافق الثالث من أغسطس المقبل في إطار منافسات الجولة 28 من الدوري الممتاز.

ويحتل نادي الزمالك صدارة ترتيب الدوري، برصيد 61 نقطة، متفوقًا على غريمه التقليدي الأهلي صاحب الوصافة برصيد 55 نقطة.

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كريم العراقي ضم صفقة الموسم المصري الزمالك

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