تعرف على موعد مباراة ريال مدريد ضد برشلونة في الليجا الإسبانية

يحل نادي ريال مدريد ضيفا على نظيره نادي ديبورتيفو الافيس ضمن منافسات الجولة الأولي من بطولة الدوري الإسباني الممتاز يوم 14 أغسطس المقبل.





ويحل نادي برشلونة نظيره نادي ريال سوسيداد ضمن منافسات الجولة الأولي من بطولة الدوري الإسباني الممتاز يوم 15 أغسطس المقبل.





ومن المقرر ان يلعب الكلاسيكو بين ريال مدريد ونظيره نادي برشلونة في الدور الأول يوم 24 أكتوبر 2021 على ملعب كامب نو.





وتذاع منافسات الدوري الإسباني الممتاز على قناة بي ان سبورت المشفرة المالكة لحقوق بث بطولة الدوري الإسباني الممتاز فى الشرق الأوسط وشمال افريقيا.