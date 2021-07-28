دينامو الزمالك يطلب حسم مصيره مع الفريق

طلب محمد أشرف روقا، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تحديد مصيره مع الفريق في الموسم القادم سواء بالاستمرار أو الرحيل عن القلعة البيضاء.





حيث كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك، أن رغبة اللاعب هي معرفة موقف الجهاز الفني بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون من استمراره مع الفريق من عدمه في ظل ابتعاده عن المشاركة كأساسي خلال الفترة الماضية.





ويسعى روقا لتحديد موقفه لتأمين خطوته القادمة حال عدم وجود رغبة في استمراره مع الزمالك، خلال الفترة المقبلة.





ورفض محمد أشرف روقا مناقشة بعض العروض التي وصلت له مؤخرًا من أندية الدوري الممتاز لارتباطه بعقد رسمي مع الزمالك، الذي يعد خياره الأول حال قرر الجهاز الفني منحه فرصة المشاركة في الموسم المقبل.





وينوي روقا عقد جلسة مع المدير الفني الفرنسي باتريس كارتيرون، للتعرف على موقفه النهائي، حتى يحسم مستقبله بشكل نهائي.