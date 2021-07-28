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تطورات مفاجئة في تجديد عقد ليونيل ميسي مع برشلونة

الأربعاء 28/يوليو/2021 - 06:30 ص
ميسي
ميسي
محمد سامي
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أفادت تقارير صحفية إسبانية اليوم الثلاثاء، ان هناك انفراجة في تجديد عقد الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم فريق برشلونة.

وكشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية، ان نادي برشلونة يعيش أسبوعًا حاسمًا، بشأن تجديد عقد نجمه ليونيل ميسي.

وأوضحت: ان إجازة ميسي تنتهي الأسبوع القادم، ويجب أن ينضم إلى التدريبات يوم الإثنين المقبل، وحتى الآن لم يحصل برشلونة على موافقة رابطة الليجا لتوثيق العقد الجديد للبرغوث.

وأتمت: أن صاحب الـ 34 عامًا وافق شفويًا مطلع الشهر الحالي على تجديد عقده مع البارسا، والقضية الآن في أيدي المحامين للحصول على الموافقة النهائية من رابطة الليجا.

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