أولمبياد طوكيو.. مصر تخسر أمام كوريا الجنوبية في ربع نهائي سلاح السيف

خسر منتخب مصر لسلاح السيف أمام منتخب كوريا الجنوبية بنتيجة 39 /45، في دور الثمانية ضمن منافسات دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020.





وكان المنتخب المصري قد صعد لدور الثمانية بعدما حقق فوزا كبيرا على منتخب اليابان بنتيجة 45-32 في دور الـ16.





وتفوق المنتخب المصري الذي يضم كلا من زياد السيسي، محمد عامر ومهاب سامر، في دور الـ16 على نظيره الياباني، بنتيجة إجمالية 45-32، قبل أن يخسر في ربع النهائي.



