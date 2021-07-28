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أولمبياد طوكيو.. مصر تخسر أمام كوريا الجنوبية في ربع نهائي سلاح السيف

الأربعاء 28/يوليو/2021 - 05:36 ص
منتخب السلاح
منتخب السلاح
الفجر الرياضي
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خسر منتخب مصر لسلاح السيف  أمام منتخب كوريا الجنوبية بنتيجة 39 /45، في دور الثمانية ضمن منافسات دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020.

وكان المنتخب المصري قد صعد لدور الثمانية بعدما حقق فوزا كبيرا على منتخب اليابان بنتيجة 45-32 في دور الـ16.

وتفوق المنتخب المصري الذي يضم كلا من زياد السيسي، محمد عامر ومهاب سامر، في دور الـ16 على نظيره الياباني، بنتيجة إجمالية 45-32، قبل أن يخسر في ربع النهائي.

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