Advertisements
أولمبياد طوكيو.. مصر تخسر أمام كوريا الجنوبية في ربع نهائي سلاح السيف
الأربعاء 28/يوليو/2021 - 05:36 ص
الفجر الرياضي
Advertisements
خسر منتخب مصر لسلاح السيف أمام منتخب كوريا الجنوبية بنتيجة 39 /45، في دور الثمانية ضمن منافسات دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020.
وكان المنتخب المصري قد صعد لدور الثمانية بعدما حقق فوزا كبيرا على منتخب اليابان بنتيجة 45-32 في دور الـ16.
وتفوق المنتخب المصري الذي يضم كلا من زياد السيسي، محمد عامر ومهاب سامر، في دور الـ16 على نظيره الياباني، بنتيجة إجمالية 45-32، قبل أن يخسر في ربع النهائي.
شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا
Advertisements