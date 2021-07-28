قناة مفتوحة تنقل مباراة مصر وأستراليا في أولمبياد طوكيو

يواجه منتخب مصر الأولمبي نظيره منتخب أستراليا، اليوم الأربعاء في الجولة الثالثة والأخيرة بالدور الأول فى أوليمبياد طوكيو، على ملعب مياجي في الساعة 1 ظهرًا بتوقيت مصر.





وتذاع مباراة مصر وأستراليا على قناة bein xtra2 المفتوحة، عبر قمر نايل سات، ويقدم أحمد فؤاد الاستديو التحليلي لكافة مباريات الفراعنة في أولمبياد طوكيو.





ومن المقرر أن تُبث مباراة منتخب مصر ضد أستراليا على قناة bein sports extra 2 والتي تبث عبر تردد: 12604، استقطاب أفقي، ومعامل الترميز 27500، وذلك على القمر الصناعي نايل سات.