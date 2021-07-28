Advertisements

قناة مفتوحة تنقل مباراة مصر وأستراليا في أولمبياد طوكيو

الأربعاء 28/يوليو/2021 - 07:00 ص
منتخب مصر
منتخب مصر
محمد سامي
Advertisements
يواجه منتخب مصر الأولمبي نظيره منتخب أستراليا، اليوم الأربعاء في الجولة الثالثة والأخيرة بالدور الأول فى أوليمبياد طوكيو، على ملعب مياجي في الساعة 1 ظهرًا بتوقيت مصر.

وتذاع مباراة مصر وأستراليا على قناة bein xtra2 المفتوحة، عبر قمر نايل سات، ويقدم أحمد فؤاد الاستديو التحليلي لكافة مباريات الفراعنة في أولمبياد طوكيو.

ومن المقرر أن تُبث مباراة منتخب مصر ضد أستراليا على قناة bein sports extra 2 والتي تبث عبر تردد: 12604، استقطاب أفقي، ومعامل الترميز 27500، وذلك على القمر الصناعي نايل سات.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

منتخب مصر منتخب استراليا أستراليا في أولمبياد طوكيو

أخبار تهمك

وزير الكهرباء: لولا توجيهات الرئيس السيسي لما كنا رأينا الإنجازات (فيديو)

منذ ساعة و 24 دقيقة

عاجل.. القبض على طبيب جراح أجرى عملية خاطئة لإعلامية شهيرة

منذ حوالي 5 ساعات

وضعا السم في العصير.. الأم وعشيقها يقتلان أطفالها الثلاثة بفرشوط

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. انخفاض جديد في إصابات ووفيات كورونا اليومية (بيان رسمي)

منذ حوالي 7 ساعات

كومان يرفض صفقتين سوبر في برشلونة

منذ حوالي 5 ساعات

لميس الحديدي: تكشف حالة ياسمين عبد العزيز

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل - موسيماني يحسم مصير نجم الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

حبس فتاة التيك توك الشهيرة بـ"كائن الهوهوز": فيديوهات وإيحاءات جنسية

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. ليفربول يحسم مستقبل محمد صلاح

منذ حوالي 17 ساعة

الزمالك ينقض على صفقة الأهلي

منذ يوم

عاجل من منظمة الصحة العالمية بشأن وضع كورونا في مصر (فيديو)

منذ حوالي 12 ساعة

ابنة عم الطبيبة المقتولة تكشف تفاصيل جديدة عن الواقعة

منذ 19 دقيقة

تطورات مفاجئة في تجديد عقد ليونيل ميسي مع برشلونة

منذ ساعة و نصف

"3 ناجين من الرعب والموت".. "الفجر" تحاور أسرة ضحية عقار الوراق وشهود العيان يفجرون مفاجآت (فيديو وصور)

منذ حوالي 13 ساعة

مفاجأة مدوية.. نجم جديد يطلب الرحيل عن ريال مدريد

منذ حوالي 8 ساعات

تطورات مفاوضات الأهلي لحسم صفقة الهداف

منذ 35 دقيقة

موضوعات متعلقة

مواعيد مباريات منتخب مصر في أولمبياد طوكيو

تعرف على موعد مباراة مصر وأستراليا في أولمبياد طوكيو

تعرف على توقيت مباراة مصر ضد إسبانيا في أولمبياد طوكيو

موعد مباراة مصر وأستراليا في أولمبياد طوكيو 2021

تعرف على معلق مباراة مصر وإسبانيا في أولمبياد طوكيو

قناة مفتوحة تنقل مباراة مصر وإسبانيا في أولمبياد طوكيو 2021

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:41 ص

وزير الكهرباء: لولا توجيهات الرئيس السيسي لما كنا رأينا الإنجازات (فيديو)

وضعا السم في العصير.. الأم وعشيقها يقتلان أطفالها الثلاثة بفرشوط

08:39 م

لميس الحديدي: تكشف حالة ياسمين عبد العزيز

09:57 م

عاجل.. القبض على طبيب جراح أجرى عملية خاطئة لإعلامية شهيرة

02:40 ص

تطورات مفاوضات الأهلي لحسم صفقة الهداف

07:30 ص

مقالات وكتاب

video.html
video.html

رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية والوفد المرافق يهنئون وزير الأوقاف بعيد الأضحى

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان