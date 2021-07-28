موعد مباراة جلطة سراي وإيندهوفن في تصفيات دوري أبطال أوروبا

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موعد مباراة جلطة سراي وإيندهوفن في تصفيات دوري أبطال أوروبا
الأربعاء 28/يوليو/2021 - 07:00 ص
غدير أحمد
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يستضيف نادي جالطة سراي التركي نظيره آيندهوفن الهولندى على ملعب "باشاك شهير"، في إياب مباريات الجولة التأهيلية الثانية المؤهلة إلى دور مجموعات دوري الأبطال.
وتعرض الفريق التركي لهزيمة ساحقة في مباراة الذهاب التي أقيمت في هولندا الأسبوع الماضي، حيث هُزم بنتيجة 5-1.
وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام اليوم الإربعاء في تمام الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة، التاسعة بتوقيت المملكة العربية السعودية.
وتنقل مباراة جالطة سراي وايندهوفن في دوري ابطال اوروبا عبر قناة ON Time Sports 1 HD.
ويتولي مهمة التعليق على المباراة المعلق المصري المخضرم بلال علام
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