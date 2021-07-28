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موعد مباراة جلطة سراي وإيندهوفن في تصفيات دوري أبطال أوروبا

الأربعاء 28/يوليو/2021 - 07:00 ص
جالطة سراي
جالطة سراي
غدير أحمد
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يستضيف نادي جالطة سراي التركي نظيره آيندهوفن الهولندى على ملعب "باشاك شهير"، في إياب مباريات الجولة التأهيلية الثانية المؤهلة إلى دور مجموعات دوري الأبطال.

وتعرض الفريق التركي لهزيمة ساحقة في مباراة الذهاب التي أقيمت في هولندا الأسبوع الماضي، حيث هُزم بنتيجة 5-1.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام اليوم الإربعاء في تمام الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة، التاسعة بتوقيت المملكة العربية السعودية.

وتنقل مباراة جالطة سراي وايندهوفن في دوري ابطال اوروبا عبر قناة ON Time Sports 1 HD.

ويتولي مهمة التعليق على المباراة المعلق المصري المخضرم بلال علام

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الكلمات المفتاحية

مصطفى محمد جالطة سراي ايندهوفن

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