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تطورات مفاوضات الأهلي لحسم صفقة الهداف

الأربعاء 28/يوليو/2021 - 07:30 ص
الاهلي
الاهلي
أميرة محمود
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تكثف إدارة النادي الأهلي جهودها لتدعيم صفوف الفريق بصفقة كبرى، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وكشفت صحيفة "موانانشي" التنزانية، أن النادي الأهلي قدم عرضا رسميا لنادي سيمبا التنزاني لضم الجناح الموزمبيقي لويس ميكيسوني.

وأوضحت التقارير أن عرض الأهلي يتضمن التعاقد مع اللاعب في الميركاتو الصيفي القادم مقابل مليوني دولار.

وينتظر النادي الأهلي قرار سيمبا بشأن مصير ميكيسوني، حيث سيجتمع مسؤولي النادي التنزاني مع البرتغالي للفريق ديدييه جوميز، المدير الفني للفريق؛ لحسم القرار النهائي بشأن مستقبل اللاعب.

يذكر أن ميكيسوني كان قد حظى باهتمام نادي كايزر تشيفز الجنوب أفريقي، الذي تقدم بعرض لضمه خلال الفترة القادمة، إلا أن اللاعب رفض هذا العرض، معربا عن رغبته في الانتقال إلى صفوف الأهلي.

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ميكيسوني صفقة الاهلي سيمبا الاهلي

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