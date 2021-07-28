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موعد أولى مباريات يوفنتوس في الكالتشيو الإيطالي 2021 – 2022

الأربعاء 28/يوليو/2021 - 07:30 ص
يوفنتوس
يوفنتوس
ريهام عبدالمحسن
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يترقب عشاق الكرة الإيطالية مباراة يوفنتوس الأولى وذلك في مستهل مشواره في بطولة الدوري الإيطالي الممتاز في الموسم الجديد 2021/2022.

ومن المقرر أن تقام مباراة يوفنتوس وأودينيزي يوم الأحد 22 أغسطس 2021 على ملعب الفريولي معقل أودينيزي وذلك ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري الإيطالي في الموسم الجديد.

وستقام المباراة في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت مصر والسابعة والنصف مساءً بتوقيت السعودية والثامنة والنصف مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

يسعى يوفنتوس للدخول بقوة في الموسم الحالي والمنافسة على لقب الدوري الذي غاب عنه في الموسم الماضي الذي احتل فيه المركز الرابع بعد أن خطف إنتر ميلان لقب الكالتشيو لصالحه.

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يوفنتوس الكالتشيو الدوري الإيطالي 2021 – 2022

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