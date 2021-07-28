موعد أولى مباريات يوفنتوس في الكالتشيو الإيطالي 2021 – 2022

يترقب عشاق الكرة الإيطالية مباراة يوفنتوس الأولى وذلك في مستهل مشواره في بطولة الدوري الإيطالي الممتاز في الموسم الجديد 2021/2022.





ومن المقرر أن تقام مباراة يوفنتوس وأودينيزي يوم الأحد 22 أغسطس 2021 على ملعب الفريولي معقل أودينيزي وذلك ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري الإيطالي في الموسم الجديد.





وستقام المباراة في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت مصر والسابعة والنصف مساءً بتوقيت السعودية والثامنة والنصف مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.





يسعى يوفنتوس للدخول بقوة في الموسم الحالي والمنافسة على لقب الدوري الذي غاب عنه في الموسم الماضي الذي احتل فيه المركز الرابع بعد أن خطف إنتر ميلان لقب الكالتشيو لصالحه.