متابعة مباراة مصر واليابان مباشرة في منافسات كرة اليد بأولمبياد طوكيو

يلاقي المنتخب المصري الأولمبي لكرة اليد، نظيره اليابان، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات في أولمبياد طوكيو.





وتقام المباراة التي تجمع بين منتخبي مصر واليابان، صباح اليوم الأربعاء، عند الساعة السابعة والربع مساءً بتوقيت القاهرة، والثامنة والربع بتوقيت مكة المكرمة، والتاسعة والربع بتوقيت أبوظبي.





ويحتل المنتخب المصري المركز الثالث في جدول ترتيب المجموعة برصيد نقطتين، حيث خسر أمام الدنمارك بنتيجة 27-32، وفاز أمام البرتغال 37-31.





في المقابل يتواجد المنتخب الياباني في المركز السادس بدون نقاط، بعد أن خسر أمام السويد والدنمارك.



