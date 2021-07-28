رابط شغال| نتيجة الدبلومات الفنية 2021 (تجاري- صناعي - زراعي) برقم الجلوس فقط

نقدم لكم في السطور التالية رابط شغال لمعرفة نتيجة الدبلومات الفنية 2021 ثانوي (تجاري- صناعي - زراعي)عن طريق كتابة برقم الجلوس فقط والحصول على النتيجة والمجموع الكلي.

وتصدر مصطلح نتيجة الدبلومات الفنية 2021، مؤشرات البحث "جوجل" في مصر، و نستعرض لكم رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2021 الذي أعلنته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والخطوات المطلوبة للحصول على النتيجة باسم ورقم جلوس الطالب.





رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2021

أعلنت وزارة التربية والتعليم الفني عن رابط موقعها الإلكتروني (اضعط هنـــــــــــــــــــــــــا) للحصول طلاب الدبلومات الفنية على درجاتهم الدراسية في لعام 2020- 2021، وذلك بهدف التسهيل على الطلاب وأولياء الأمور.





نتيجة الدبلومات الفنية 2021 برقم الجلوس فقط





1- الدخول على رابط المذكور أعلاه.





2- الضغط على الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية.





3- اختيار نوع الدبلوم تجارة أو صناعة أو زراعة أو فندقي.





4- اختيار نظام التعليم 3 سنوات أو 5 سنوات.





5- تسجيل بيانات الطالب الذي يرغب الحصول على النتيجة.





6- تسجيل اسم المدرسة والإدارة التعليمية التابعة بها الطالب.





7- تسجيل رقم جلوس الطالب.



