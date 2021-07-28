رابط مباشر.. استعلم عن نتيجة الدبلومات الفنية (ثانوي تجاري)2021 عبر بوابة التعليم الفني

نقدك لكم أعزائي الطلاب رابط مباشر للاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية (ثانوي تجاري)2021، حيث يمكنكم الحصول على النتيجة التي ظهرت رسميا عبر بوابة التعليم الفني، وإليكم التفاصيل في السطور التالية.

تستعرض بوابة الفجر الإلكترونية لقرائها نتيجة الدبلومات الفنية 2021 بالاسم ورقم الجلوس في جميع محافظات مصر عبر رابط البوابة المصرية للتعليم الفني وخاصة نتيجة الدبلومات الفنية (ثانوي تجاري) حيث يبحث المعظم عن النتيجة الأن.





وننشر لكم في السطور التالية خطوات المطلوبة للحصول على النتيجة بالاسم ورقم جلوس الطالب، بهدف التسهيل على الطلاب وأولياء الأمور.





خطوات الحصول على نتيجة الدبلومات الفنية 2021 ثانوي تجاري





1- الدخول على رابط وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني (اضعط هنــــــــــــــــــــــــــــــــا).





2- الضغط على الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية.





3- اختيار نوع الدبلوم تجارة أو صناعة أو زراعة أو فندقي.





4- اختيار نظام التعليم 3 سنوات أو 5 سنوات.





5- تسجيل بيانات الطالب الذي يرغب الحصول على النتيجة.





6- تسجيل اسم المدرسة والإدارة التعليمية التابعة بها الطالب.





7- تسجيل رقم جلوس الطالب.



