برقم الجلوس.. رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2021

يبحث طلاب الدبلومات الفنية عن نتيجة الدبلومات الفنية 2021، سواء طلاب تجارة أو صناعة أو زراعة، لمعرفة النتيجة والدرجات النهائية للاطمئنان على مستواهم التعليمي.





ومن هنا، تستعرض بوابة الفجر الإلكترونية لطلابها الكرام نتيجة شهادة الدبلومات الفنية للعام الدراسي الجاري، 2020/2021، بعد اعتمادها رسميا من وزارة التربية والتعليم، حيث يستطيع الطالب الحصول على نتيجته كاملة برقم الجلوس من خلال رابط سريع سنرفقه في التقرير التالي.





اعتمد الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أمس الثلاثاء، نتيجة الدبلومات الفنية 2021 للدور الأول للعام الدراسى ٢٠٢٠/٢٠٢١، ووجه وزير التربية والتعليم التهانى لأوائل الدبلومات الفنية، متمنيًا لهم المزيد من التفوق في حياتهم المستقبلية.



