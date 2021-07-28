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برقم الجلوس.. رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2021

الأربعاء 28/يوليو/2021 - 07:15 ص
بوابة الفجر
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يبحث طلاب الدبلومات الفنية عن نتيجة الدبلومات الفنية 2021، سواء طلاب تجارة أو صناعة أو زراعة، لمعرفة النتيجة والدرجات النهائية للاطمئنان على مستواهم التعليمي.

ومن هنا، تستعرض بوابة الفجر الإلكترونية لطلابها الكرام نتيجة شهادة الدبلومات الفنية للعام الدراسي الجاري، 2020/2021، بعد اعتمادها رسميا من وزارة التربية والتعليم، حيث يستطيع الطالب الحصول على نتيجته كاملة برقم الجلوس من خلال رابط سريع سنرفقه في التقرير التالي.

اعتمد الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أمس الثلاثاء، نتيجة الدبلومات الفنية 2021 للدور الأول للعام الدراسى ٢٠٢٠/٢٠٢١، ووجه وزير التربية والتعليم التهانى لأوائل الدبلومات الفنية، متمنيًا لهم المزيد من التفوق في حياتهم المستقبلية.

ويبحث الطلاب عن رابط نتيجة البدلومات الفنية 2021، لمعرفة نتيجة دبلومت تجارة وصناعة وزراعة، وإليكم الرابط حيث يمكنكم الضغط هنا واتباع الخطوات 
 
ونستعرض لكم خطوات الحصول على نتيجة الدبلومات الفنية 2021 الذي أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وهي كالتالي:

1- الدخول على رابط وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني (اضعط هنــــــــــــــــــــــــــــــــا).

2- الضغط على الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية.

3- اختيار نوع الدبلوم تجارة أو صناعة أو زراعة أو فندقي.

4- اختيار نظام التعليم 3 سنوات أو 5 سنوات.

5- تسجيل بيانات الطالب الذي يرغب الحصول على النتيجة.

6- تسجيل اسم المدرسة والإدارة التعليمية التابعة بها الطالب.

7- تسجيل رقم جلوس الطالب.

8- الضغط على الإستعلام عن النتيجة لتظهر الدرجات الطالب في والمجموع الكلي والنسبة المئوية.

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