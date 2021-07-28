ظهرت حالا| نتيجة الدبلومات الفنية 2021 ( الصناعي - الزراعي - التجاري - الفندقي) جميع المحافظات عبر هذا الرابط

يرغب الطلاب وأولياء الأمور معرفة نتيجة الدبلومات الفنية 2021 ( الصناعي - الزراعي - التجاري - الفندقي) ، لذلك تقدم بوابة الفجر الإلكترونية رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2021 بعدما ظهرت رسميا وتم اعتمادها من جانب وزير التربية والتعليم.





نتيجة الدبلومات الفنية ( دبلوم صنايع 2021)





تم إعلان نتيجة دبلوم صنايع 2021 بالاسم ورقم الجلوس عبر موقع نذاكر وذلك لكافة الشعب الفرعية داخل دبلوم الصنايع ومن هنا ننشر رابط النتيجة بالاسم ورقم الجلوس للاستعلام عليها ومعرفة الترتيب والإحصاءات الشاملة.





نتيجة الدبلومات الفنية ( دبلوم تجارة 2021)

تم إعلان نتيجة دبلوم تجارة 2021 بالاسم ورقم الجلوس عبر موقع نذاكر وذلك لكافة الشعب الفرعية داخل دبلوم التجارة ومن هنا ننشر رابط النتيجة بالاسم ورقم الجلوس للاستعلام عليها ومعرفة الترتيب والإحصاءات الشاملة.





نتيجة الدبلومات الفنية ( دبلوم زراعة 2021)

إعلان نتيجة دبلوم زراعة 2021 بالاسم ورقم الجلوس عبر موقع نذاكر وذلك لكافة الشعب الفرعية داخل دبلوم الزراعة ومن هنا ننشر رابط النتيجة بالاسم ورقم الجلوس للاستعلام عليها ومعرفة الترتيب والإحصاءات الشاملة.





نتيجة الدبلومات الفنية ( دبلوم فندقي 2021)

نتيجة دبلوم فندقي 2021 بالاسم ورقم الجلوس متاحة الأن عبر موقع نذاكر وذلك لكافة الشعب الفرعية داخل الدبلوم الفندقي ومن هنا ننشر رابط النتيجة بالاسم ورقم الجلوس للاستعلام عليها ومعرفة الترتيب والإحصاءات الشاملة.





ويمكن الحصول على نتيجة الدبلومات الفنية 2021 من خلال الموقع الإلكتروني للبوابة المصرية للتعليم الفني برقم الجلوس عبر الرابط التالي: ا ضغط هنا.



