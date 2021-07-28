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احصل على نتيجة الدبلومات الفنية 2021 بالاسم ورقم الجلوس من هنا

الأربعاء 28/يوليو/2021 - 07:35 ص
بوابة الفجر
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أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن نتيجة الدبلومات الفنية 2021 بالاسم ورقم الجلوس، ويمكن الحصول عليها بكل سهولة، حيث نوفر لكم رابط سريع وشغال لمعرفة نتيجة الدبلومات الفنية (دبلوم تجارة - صناعة - زراعة).

ويبحث جميع الطلاب والطالبات عن موعد إعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2021 للاطمئنان على مستقبلهم الدراسي، وخلال السطور التالية نستعرض لكم رابط الحصول على نتيجة الدبلومات الفنية 2021 برقم الجلوس والاسم من خلال موقع بوابة التعليم الفني.

وظهرت رسميا نتيجة الدبلومات الفنية 2021 برقم الجلوس والاسم، حيث يمكنك الآن الاستعلام عن نتيجة دبلوم تجارة وصناعة وزراعة بالاسم ورقم الجلوس من خلال رابط بوابة التعليم الفني إلكترونيًا.

نتيجة الدبلومات الفنية 2021 برقم الجلوس
يمكنك من خلال رابط بوابة التعليم الفني الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2021، باتباع الخطوات التالية:

- قم بزيارة رابط بوابة التعليم الفني ((((((هنا)))))))

- اضغط على الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية.

- اختر نوع الدبلوم تجارة أو صناعة أو زراعة أو فندقي.

- اختر نظام التعليم 3 سنوات أو 5 سنوات.

- ادخل رقم الجلوس.

- اضغط على كلمة عرض النتيجة.

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