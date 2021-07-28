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اتبع هذه الخطوات لتجنب ارتفاع فاتورة الكهرباء
الأربعاء 28/يوليو/2021 - 07:39 ص
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هناك مجموعة من الخطوات التي على المواطنين اتباعها لتجنب ارتفاع فاتورة الكهرباء وترشيد الاستهلاك، ومنها ما يلي:
1- تجنب إنارة المصابيح نهارا واعتمد على ضوء الشمس.
2- لا تترك المصابيح مضاءة في الغرف الخالية.
3- يجب الاعتماد على اللمبات الموفرة للطاقة.
4- تشغيل غسالة الملابس عند امتلائها، لأنها تستهلك نفس طاقة الكهرباء والماء الساخن والصابون عند استخدام غسالة ممتلئة أو نصف ممتلئة.
5- استخدم المياه الساخنة بالغسالة للملابس المتسخة جدًا فقط ويفضل استخدم دائمًا مياه باردة في عملية الشطف وفصل الكهرباء عن الغسالة حال عدم الاستخدام.
6- لا تترك السخان مفتوحًا بصفة مستمرة طوال اليوم وتشغيله قبل الاحتياج للمياه الساخنة بحوالي نصف ساعة.
7- تأكد من غلق باب الثلاجة، ولا تحاول فتحه دون داع وعند فتحه أغلقه سريعًا؛ لضمان عدم تسرب الهواء البارد من داخلها أو دخول هواء ساخن إليها.
8- احرص على أن يكون الفريزر ممتلئا تمامًا مع ملء الفراغات بأكياس مكعبات الثلج.
9- اغلق التليفزيون عند الانتهاء من الاستخدام وقم بفصل الكهرباء عن الريسيفر والكمبيوتر والشاشة والراديو والكاسيت عند الانتهاء من الاستخدام.
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