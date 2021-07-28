تعرفي على طريقة حفظ الطماطم في الثلاجة

الطماطم تدخل في إعداد الكثير من الأكلات الرئيسية والسلطات، ولكي تتجنبي تلف الطماطم وبقائها لفترة طويلة وصالحة للاستخدام تعرفي على طرق حفظ الطماطم في الفريزر والثلاجة:





طريقة حفظ الطماطم في الثلاجة:

اختيار حبات الطماطم الطازجة.

غسل الطماطم جيداً بالماء

ضعيها في مصفاة حتى تجف تماماً من ماء الغسل.

وضع الطماطم المجففة على قطعة قماش ولفيها جيداً ثم ضعيها في وعاء محكم الإغلاق

احتفظي بها في الثلاجة لمدة أسبوع تقريباً.





طريقة حفظ الطماطم في الفريزر:

غسل حبات الطماطم الطازجة جيداً.

ضعيها في مصفاة حتى تجف كليا.

تقطيع حبات الطماطم إلى قطع حسب استخدامك

ضعي الطماطم المقطعة في أكياس التفريز الخاصة.