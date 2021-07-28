بدلا من الزيت.. جربي تحضير الكيك بهذه المكونات

للحصول على كيك ناجح وبطعم مميز، ولا يوجد لديك زيت لوضعه في صينية الكيك عند التحضير، إليك الحل الأمثل:





عصير التفاح:

يعمل عصير التفاح كبديل للزيت بسبب إضافته الرطوبة للكيك كما أنه خالِ من السعرات الحرارية، واحرصي على استخدام عصير التفاح الغير محلى.





زبدة مذوبة:

البديل المثالي للزيت في الكيك هي الزبدة، فهي تعمل نفس مفعول الزيت من ناحية قوام الكيك.





مشتقات الحليب: