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بدلا من الزيت.. جربي تحضير الكيك بهذه المكونات

الأربعاء 28/يوليو/2021 - 07:56 ص
بوابة الفجر
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للحصول على كيك ناجح وبطعم مميز، ولا يوجد لديك زيت لوضعه في صينية الكيك عند التحضير، إليك الحل الأمثل:

عصير التفاح: 
يعمل عصير التفاح كبديل للزيت بسبب إضافته الرطوبة للكيك كما أنه خالِ من السعرات الحرارية، واحرصي على استخدام عصير التفاح الغير محلى.

زبدة مذوبة: 
البديل المثالي للزيت في الكيك هي الزبدة، فهي تعمل نفس مفعول الزيت من ناحية قوام الكيك.

مشتقات الحليب: 
يعمل إضافة الزيت في الكيك على تأمين الهشاشة والطراوة للكيك، ولكن في حال لم يتوفر فبإمكانكِ استبداله باللبن الزبادي وسيعمل اللبن على تأمين نفس مفعول الزيت.

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