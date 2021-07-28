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حضري مكرونة روزيه بالدجاج.. وصفة سهلة
الأربعاء 28/يوليو/2021 - 08:02 ص
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المقادير
- معكرونة : عبوة (مسلوقة)
- البصل : 1 حبة (صغير الحجم / مفروم)
- الزيت النباتي : ملعقة كبيرة
- الزبدة : ملعقة كبيرة
- صلصة الاسباجيتي الجاهزة : عبوة
- صدر الدجاج : 2 صدر (فيليه / مقطع مكعبات)
- كريمة : 2 كوب (سائلة)
- ملح : ملعقة صغيرة
- فلفل أسود : نصف ملعقة صغيرة
- جوزة الطيب : ربع ملعقة صغيرة (مطحونة)
- الثوم : سن (مهروس)
طريقة التحضير
سخني الزيت والزبدة في قدر وأضيفي الدجاج وقلبي حتى ينشف قليلاً.
أضيفي البصل والثوم وقلبي لمدة 5 دقائق.
تبلي بالملح والفلفل ثم أضيفي الصلصة واتركي المزيج حتى يغلي على نار خفيفة.
أضيفي الكريمة وجوزة الطيب واتركي المزيج على نار خفيفة لمدة 5 دقائق.
أضيفي المكرونة المسلوقة واخلطي واتركي المزيج 10 دقائق ثم اسكبي المكرونة في طبق التقديم وقدميها ساخنة.
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