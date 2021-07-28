حضري مكرونة روزيه بالدجاج.. وصفة سهلة

المقادير

- معكرونة : عبوة (مسلوقة)

- البصل : 1 حبة (صغير الحجم / مفروم)

- الزيت النباتي : ملعقة كبيرة

- الزبدة : ملعقة كبيرة

- صلصة الاسباجيتي الجاهزة : عبوة

- صدر الدجاج : 2 صدر (فيليه / مقطع مكعبات)

- كريمة : 2 كوب (سائلة)

- ملح : ملعقة صغيرة

- فلفل أسود : نصف ملعقة صغيرة

- جوزة الطيب : ربع ملعقة صغيرة (مطحونة)

- الثوم : سن (مهروس)





طريقة التحضير

سخني الزيت والزبدة في قدر وأضيفي الدجاج وقلبي حتى ينشف قليلاً.

أضيفي البصل والثوم وقلبي لمدة 5 دقائق.

تبلي بالملح والفلفل ثم أضيفي الصلصة واتركي المزيج حتى يغلي على نار خفيفة.

أضيفي الكريمة وجوزة الطيب واتركي المزيج على نار خفيفة لمدة 5 دقائق.