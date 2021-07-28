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الأرصاد: طقس اليوم شديد الحرارة بمعظم الأنحاء (بيان بالدرجات)

الأربعاء 28/يوليو/2021 - 08:04 ص
بوابة الفجر
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قالت هيئة الأرصاد الجوية إنه يشهد اليوم الأربعاء ارتفاعا في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء.

وأكدت الأرصاد الجوية أنه يسود طقس شديد الحرارة رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري، حارا رطبا على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، وارتفاع نسبة الرطوبة مما يزيد درجة الحرارة المحسوسة عن المتوقعة بقيم تتراوح بين 2: 4 درجات.

وعن حالة الطقس ليلا، فيسود طقس معتدل رطب على القاهرة الكبرى وباقى الأنحاء.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية أن اليوم الأربعاء يشهد نشاط رياح على مناطق من القاهرة والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة، مما يقلل الإحساس بارتفاع نسبة الرطوبة ليلا.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الأربعاء فتسجل القاهرة العظمى 37 درجة والصغرى 26 درجة، والإسكندرية العظمى 32 والصغرى 25 درجة، ومطروح العظمى 31 درجة والصغرى 25 درجة، وسوهاج العظمى 39 درجة والصغرى 26 درجة، وقنا العظمى 40 درجة والصغرى 26 درجة، وأسوان العظمى 42 درجة والصغرى 28 درجة.

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