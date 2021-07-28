أسرع طريقة لتحضير البروكلي

المقادير

- البروكولي : رأس (متوسط الحجم / مقطع زهرات صغيرة)

- طحين : ملعقة كبيرة

- لبن زبادي : كوب

- النشاء : 2 ملعقة كبيرة

- البيض : 1 حبة

- ملح : ملعقة صغيرة

- فلفل أسود : نصف ملعقة صغيرة





طريقة التحضير

سخني ماء في قدر حتى يغلي ثم أضيفي البروكلي واتركيه لمدة 5 دقائق وصفيه جيداً.

اخلطي اللبن الزبادي والنشا والطحين والملح في طبق.

اخفقي البيضة وأضيفيها للمزيج واخلطي حتى تتجانس المكونات.

اغمسي البروكلي في الخليط جيداً.

سخني زيت غزير في مقلاة عميقة واقلي حبات البروكلي حتى تتقرمش.