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اعرف تفاصيل حالة الطقس في الإمارات اليوم

الأربعاء 28/يوليو/2021 - 08:09 ص
بوابة الفجر
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كثير منا يبحث عن حالة الطقس ودرجات الحرارة، من خلال النشرات اليومية لهيئة الأرصاد الجوية، لذلك تقدم بوابة "الفجر" الإلكترونية خدمة جديدة لقرائها بجانب خدماتها الإخبارية بعض المواضيع التي تعمل على توفير احتياجات ورغبات متابعيها الكرام، وحرصًا منا على إرضاء زوارنا من أصحاب الاهتمام بمعرفة حالة الطقس، وللعمل على راحتهم، نرصد لكم توقعات حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة، خلال ساعات النهار اليوم الأربعاء الموافق 28-7-2021 في الإمارات؛ وفقًا لما أعلنه المركز الوطني للأرصاد الجوية.

حالة الطقس في الإمارات 
توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس صحوا إلى غائم جزئياً بوجه عام، ومغبرا أحياناً نهاراً، وتظهر بعض السحب قد تكون ركامية شرقاً وجنوباً بعد الظهر، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، مثيرة للغبار.

حركة الرياح: جنوبية غربية - شمالية غربية / 15 – 25 تصل إلى 40 كم/س.

يكون الموج في الخليج العربي خفيفا .. ويحدث المد الأول عند 17:06 والمد الثاني عند 03:30 والجزر الأول عند الساعة 10:09 والجزر الثاني عند الساعة 21:38 .

وفي بحر عمان يكون الموج خفيفا .. ويحدث المد الأول عند 12:51 والمد الثاني عند الساعة 00:59 والجزرالأول عند الساعة 19:17 والجزر الثانى عند الساعة 06:49 .

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