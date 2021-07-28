Advertisements

حالة الطقس في الكويت اليوم الأربعاء 28-7-2021

الأربعاء 28/يوليو/2021 - 08:09 ص
بوابة الفجر
Advertisements
كثير منا يبحث عن حالة الطقس ودرجات الحرارة، من خلال النشرات اليومية لهيئة الأرصاد الجوية، لذلك تقدم بوابة "الفجر" الإلكترونية خدمة جديدة لقرائها بجانب خدماتها الإخبارية بعض المواضيع التي تعمل على توفير احتياجات ورغبات متابعيها الكرام، وحرصًا منا على إرضاء زوارنا من أصحاب الاهتمام بمعرفة حالة الطقس، وللعمل على راحتهم، نرصد لكم توقعات حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة، خلال ساعات النهار اليوم الأربعاء الموافق 28-7-2021 في الكويت؛ وفقًا لما أعلنه المركز الوطني للأرصاد الجوية.

حالة الطقس في الكويت
ليلًا حار إلى مائل للحرارة و رطب نسبيا على المناطق الساحلية والرياح متقلبة الإتجاه تتحول الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 06 - 30 كم/ساعة والصغرى 35 درجة.

ونهارًا شديد الحرارة والرياح شمالية غربية إلى شمالية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 12 - 45 كم/ساعة و تظهر بعض السحب المتفرقة في وقت لاحق مع فرصة للغبار على المناطق المكشوفة، والعظمى 50 درجة.

أخبار تهمك

كومان يرفض صفقتين سوبر في برشلونة

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. ليفربول يحسم مستقبل محمد صلاح

منذ حوالي 17 ساعة

تطورات مفاوضات الأهلي لحسم صفقة الهداف

منذ أقل من ساعة

عاجل.. القبض على طبيب جراح أجرى عملية خاطئة لإعلامية شهيرة

منذ حوالي 6 ساعات

مفاجأة مدوية.. نجم جديد يطلب الرحيل عن ريال مدريد

منذ حوالي 8 ساعات

الزمالك ينقض على صفقة الأهلي

منذ يوم

لميس الحديدي: تكشف حالة ياسمين عبد العزيز

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل - موسيماني يحسم مصير نجم الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

تطورات مفاجئة في تجديد عقد ليونيل ميسي مع برشلونة

منذ أقل من ساعتين

وزير الكهرباء: لولا توجيهات الرئيس السيسي لما كنا رأينا الإنجازات (فيديو)

منذ أقل من ساعتين

"3 ناجين من الرعب والموت".. "الفجر" تحاور أسرة ضحية عقار الوراق وشهود العيان يفجرون مفاجآت (فيديو وصور)

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل من منظمة الصحة العالمية بشأن وضع كورونا في مصر (فيديو)

منذ حوالي 12 ساعة

حبس فتاة التيك توك الشهيرة بـ"كائن الهوهوز": فيديوهات وإيحاءات جنسية

منذ حوالي 11 ساعة

عضو بغرفة السياحة يصدم الجميع بأسعار الساحل الشمالي للمصريين والأجانب (فيديو)

منذ ساعة و 15 دقيقة

وضعا السم في العصير.. الأم وعشيقها يقتلان أطفالها الثلاثة بفرشوط

منذ حوالي 12 ساعة

ابنة عم الطبيبة المقتولة تكشف تفاصيل جديدة عن الواقعة

منذ 37 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:41 ص

وزير الكهرباء: لولا توجيهات الرئيس السيسي لما كنا رأينا الإنجازات (فيديو)

ابنة عم الطبيبة المقتولة تكشف تفاصيل جديدة عن الواقعة

07:46 ص

وضعا السم في العصير.. الأم وعشيقها يقتلان أطفالها الثلاثة بفرشوط

08:39 م

تطورات مفاوضات الأهلي لحسم صفقة الهداف

07:30 ص

لميس الحديدي: تكشف حالة ياسمين عبد العزيز

09:57 م

مقالات وكتاب

video.html
video.html

رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية والوفد المرافق يهنئون وزير الأوقاف بعيد الأضحى

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان