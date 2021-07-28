حالة الطقس في الكويت اليوم الأربعاء 28-7-2021

كثير منا يبحث عن حالة الطقس ودرجات الحرارة، من خلال النشرات اليومية لهيئة الأرصاد الجوية، لذلك تقدم بوابة "الفجر" الإلكترونية خدمة جديدة لقرائها بجانب خدماتها الإخبارية بعض المواضيع التي تعمل على توفير احتياجات ورغبات متابعيها الكرام، وحرصًا منا على إرضاء زوارنا من أصحاب الاهتمام بمعرفة حالة الطقس، وللعمل على راحتهم، نرصد لكم توقعات حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة، خلال ساعات النهار اليوم الأربعاء الموافق 28-7-2021 في الكويت؛ وفقًا لما أعلنه المركز الوطني للأرصاد الجوية.





حالة الطقس في الكويت

ليلًا حار إلى مائل للحرارة و رطب نسبيا على المناطق الساحلية والرياح متقلبة الإتجاه تتحول الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 06 - 30 كم/ساعة والصغرى 35 درجة.





ونهارًا شديد الحرارة والرياح شمالية غربية إلى شمالية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 12 - 45 كم/ساعة و تظهر بعض السحب المتفرقة في وقت لاحق مع فرصة للغبار على المناطق المكشوفة، والعظمى 50 درجة.